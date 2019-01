Lənətdən xilas olmaq üçün banan ağacı ilə evlənirlər - QEYRİ-ADİ ƏNƏNƏLƏR

İki insanın həyatlarını sonsuza qədər birləşdirdikləri gün xüsusi mərasimlər təşkil olunaraq qeyd olunur.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, bu mərasimlərdən əvvəl və sonra həyata keçirilən ənənələr isə mədəniyyətlərə görə dəyişir. Bəzi ölkələrdə həyata keçirilən ənənələr eşidənləri heyrətləndirir.

Şotlandiya

Bir şotland ənənəsi olan “The Blackeing” (Qaralama) evliliyin çətinliklərini göstərmək üçün toydan əvvəl tətbiq olunur. Evlənəcək insanlar ailələri və dostları tərəfindən hər hansı iyrənc bir şeylə (yumurta, ölü balıq, çürümüş qidalar, xarab olmuş süd , palçıq və s.) isladılır. Daha sonra onlar bu halda bir ağaca bağlanılır və ya bir kamazın arxasında qəsəbədə tur atırlar. Burada əsas məqsəd isə onları bacardıqları qədər narahat etmək və buna daha çox insanın şahid olmasını təmin etməkdir. İnanca görə, cütlüklər bu çətinliklərin öhdəsindən gəldikdən sonra evliliyin gətirdiyi bütün problemlərin öhdəsindən gələ bilərlər.

Borneo

Bir neçə toy ənənəsi Borneoda insanlar tərəfindən mənimsənilmiş olsa da, aralarındakı ən qəribə ənənə gəlinin və bəyin3 gün müddətində tualet ehtiyaclarını qarşılamalarının qadağan olmasıdır. İnanışa görə əgər onlar bu 3 gün ərzində tualetdən istifadə etmiş olsalar bu vəziyyət cütlüyün evliliyinə pis şans gətirir. Toydan sonrakı dövrdə cütlüklər onları ən az yemək və su ilə təmin edən insanlar tərəfindən izlənilir. 3 gün sona çatdıqda isə onların normal həyatlarna qayıtmalarına icazə verilir.

Hindistan

Hindistanın bəzi hissələrində astroloji uyğunluq evlilik və toy mərasimində əhəmiyyətli rol oynayır. Əgər gəlin “Mars daşıyan” olaraq doğulubsa lənətli olduğuna inanılır və bunun həyat yoldaşının tez ölməsinə səbəb olacağı deyilir. Bu lənətdən xilas olmağın yeganə yolu isə banan ağacı evlənməkdir. Bu ənənə qadın hüquqlarını pozduğu üçün qeyri-qanuni hesab olunub. Amma gizli şəkildə hələ də tətbiq olunur.

Uels

17-ci əsrdə Uelsdə yaşayanlar bənzərsiz bir tanış olma ənənəsinə sahib idilər. Gənc bir oğlan bir odun parçasını oyaraq qaşıq formasına salırlar. Daha sonra həmin qaşığı sevdiyi xanıma hədiyyə edirdilər. Əgər qadın bu hədiyyəni qəbul edərsə bu onların nişanlanması mənasına gəlirdi. Bu sevgi qaşığı eyni zamanda bəyin gəlinə “səni heç ac buraxmayacam” deməsinin bir simvolu idi. Hazırda isə sevgi qaşıqları bir çox mağazadan satın alınır və doğum günü kimi xüsusi günlərdə hədiyyə olaraq verilir.

