21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan yığmasına yeni baş məqşçi təyin olunub.

Metbuat.az AFFA-nın saytına istinadən xəbər verir ki, Məşqçilər Komitəsinin tövsiyəsinə uyğun olaraq, 21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi vəzifəsi Milan Obradoviçə həvalə olunub.

