Müğənni Səidə Sultan sosial şəbəkədə yeni fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az-ın axşam.az-a istinadən verdiyi məlumata görə, sənətçinin fərqli imici izləyiciləri tərəfindən təriflənib. Bir çoxları ifaçını tanımadıqlarını yazıblar.

Başına tac qoyan Səidə şəklin yeni klipindən bir görüntü olduğunu vurğulayıb. O, "Kin" adlı mahnıya çəkilən ekran işinin yaxın günlərdə təqdim ediləcəyini bildirib.

