Müğənni Tacir Şahmalıoğlu ata olacaq.

Metbuat.az- ın məlumatına görə, bu sayca ifaçının üçüncü övladı olacaq.

" ATV"də yayımlanan və Nanə Ağamaliyevanın aparıcılıq etdiyi "Şou ATV" verilişində qonaq olan 54 yaşlı müğənni özü bu barədə danışıb.

O, övladının beş aydan sonra dünyaya gələcəyini söyləyib.



Qeyd edək ki, Tacirin bir qız, bir oğul övladı var.

