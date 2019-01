Salyanda qoyun oğruları saxlanılıb

Oğurluq etdiklərinə görə tutulmuş şəxslərin Salyan rayonu ərazisində başqa oğurluq hadisələrini də törətmələri üzə çıxıb.

DİN-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, oğurluq etdiklərinə görə tutulmuş Böyükkişi Hacıyevin və Elmar Şıxəliyevin ətraflarında Salyan RPŞ-nin əməkdaşları tərəfindən aparılmış əməliyyat tədbirləri ilə onların rayon ərazisindəki 1 mağazadan 1500 manat, tütün məmulatı, danışıq kartları və ərzaq məhsulları, 3 həyətyanı sahədən isə 17 baş qoyun oğurlamaları da müəyyən edilib.

Sabah hava belə olacaq - Proqnoz açıqlandı - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.