Daban çatlarını ev şəraitində yox edin - SADƏ ÜSULLAR

Daban çatlarının çarəsi var.

Ayaqlarınıza yetərincə diqqət etməsəniz, dabanlarınız çatlaya bilər. Çalışın ki, hər gün ayaqlarınızı yuyun və nəmləndirici krem sürtün. Ev şəraitində dabanlarınıza qulluq edə bilərsiniz.

Metbuat.az həmin üsullardan bir neçəsini təqdim edir:

- Süd və bal qarışımını həftədə bir dəfə istifadə etsəniz daha yaxşı olar. Dabanlarınızda çat varsa, qarışımı hər gün istifadə edin. Ardınca da nəmləndirici kremi sürtməyi unutmayın. Çatlar yox olanadək prosesə davam edin.

- İri bir qaba 2 stəkan süd və 1 stəkan bal tökün. Yaxşıca qarışdırın. Ayaqlarınızı 15-20 dəqiqə bu qarışımın içində saxlayın. 10 dəq tamam olanda qarışımın içində ayaqlarınızı masaj edin. Sonra da ayaqlarınızı ilıq su ilə durulayın.

