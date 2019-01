Kimsəsiz ada oteli işçilərinə 65 min dollar maaş vəəd edir - FOTOLAR

Amerikanın San Fransisko şəhərində kimsəsiz adada yerləşən otelə aprelə qədər yeni işçilər axtarılır.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, işə başlayacaq olan şəxslərə təklif olunan maaş isə eşidənləri təəccübləndirib.

1800-cü illərdən alma dəniz fənərinin otelə dönüştürülməsi ilə fəaliyyət göstərən “Eath Brother” adası kimsəsiz sayıla bilən bir ərazidə yerləşir.

Otel işçisi üçün ayrılan 130 min dollar iki işçi arasında bölüşdürüləcək. Yemək və təmizlik işləri ilə məşğul olan bu işçilərin qayıq istifadə edə bilmələri vacibdir. Bundan başqa işçilərin yanlarında heyvan gətirmələri və siqaretdən istifadə etmələri qadağandır.

Cümə axşamı və bazar günləri arasında işləyəcək olan işçilər otelin tarixi məkanları və gözəl təbiətindən yararlana bilərlər.

