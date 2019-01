Acun Şeymanın bənzəri olan modellə sevgilidir?

Türkiyənin məşhur aparıcısı, “TV-8” kanalının direktoru Acun İlıcalının 2017-ci ildə yazdığı tvit səbəbindən tacı geri alınan “Türkiyə gözəli” İtır Esenlə sevgili olduğu iddia edilir.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, onların birlikdə Dubayda dincəldiyi, restoranlara getdiyi ilə bağlı məlumatlar yayılıb.

Ancaq sosial şəbəkədə ən çox müzakirə olunan məsələ budur ki, İtır Esenlə Acunun eks həyat yoldaşı Şeyma Subaşı bir-birinə çox bənzəyir. Onların hətta geyimləri, hobbilər də eynidir və hər ikisi papaq həvəskarıdır.

