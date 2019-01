Bir ay əvvəl məşhur aparıcı və prodüsser, “TV 8” kanalının rəhbəri Acun Ilıcalıdan boşanan Şeyma Subaşının fransalı dicey Quido ilə səmimi fotoları yayılıb.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu şəkillərdən sonra onların sevgilisi olması ilə bağlı iddialar yayılıb. Şeyma məsələ ilə bağlı münasibət bildirməsə də Quido açıqlama verib. O, "Subaşı ilə sevgilisiniz" sualına verdiyi cavabla hər kəsi çaş-baş salıb. Dicey "Kim bilir. Hər şeyi qismətə buraxaq" deyib.

