"Maşın" şounun 17-ci buraxılışının qalibi Xəyalə Quliyeva avtomobilinə qovuşub.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, aktrisa bu gün həyat yoldaşı ilə birlikdə sənədləşmə işlərini edib və açarları alıb. Xəyalə açıqlamasında bildirib ki, hələ yaxşı maşın sürə bilmir:

"Həyat yoldaşım bir neçə gündür maşının verib ki, sürüb öyrənim. Əslində ağ avtomobil arzulayırdım, qırmızı qismət oldu".

X.Quliyevanın avtomobilini də məkandan həyat yoldaşı sürüb aparıb.

