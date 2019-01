Sərxoş tibb bacısı doğum zamanı körpənin başını qopardı

Hindistanın Ramgarh bölgəsində yaşayan bir hamilə qadın doğum sancıları başladıqda xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, doğum zamanı tibb bacısı körpəni anasının qarnından başını çox sərt şəkildə çəkərək körpənin başını qoparıb.

Daha sonra Tibb bacısı başsız körpənin bədəninixəstəxananın morquna yerləşdirib.

Digər həkimlər əməliyyat edərək körpənin qadının bətnində qalan başını çıxarıblar. Reanimasiyaya yerləşdirilən qadın isə həyat mübarizəsini davam etdirir.

Hamilə qadının həyat yoldaşı tibb bacılarının doğum zamanı sərxoş olduğunu iddia edib.

http://metbuat-az.com/news/1108522/qorxunc-enene.h...



