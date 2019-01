Müğənni Rəqsanə İsmayılovanın əkizlərindən biri hələ də xəstəxanadadır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu müğənninin qızı Aysun İsmayılova "Zaurla Günaydın" verilişində deyib: “Oğlan hələ də həkim nəzarətindədir. Qızımız çox yaxşıdır, səhər 6-dan oyanır ki, məni oynadın. Oğlan isə hələ xəstəxanadadır. Hələ çıxartmamışıq. Bir az zəifdir. Deyirlər, əkizlər həmişə belə olur: biri güclü, biri zəif.

Xatırladaq ki, Rəqsanə 7 aylığında doğulan əkizlərinə Mihrimah və Muhamməd adını qoyub.

