“Dəvə qız” və həyat hekayəsi /FOTOLAR

Ella Harper adlı qadın 1870-ci ildə nadir görülən bir xəstəliklə dünyaya gəlmişdi.

ayaqları bükülmüş şəkildə doğulan qadın "dəvə qız" olaraq adlandırılırdı.

Ellanın həyatı haqqında çox məlumat olmasa da, onun 1882-ci ildə həftəlik 200 dollar qarşılığında sirkdə işlədiyi bilinirdi.

Bir müddət burada işlədikdən sonra təhsil almaq üçün sirkdən ayrılıb. Ellanın 1905-ci ildə evləndiyi və 1921-ci ildə vəfat etdiyi deyilir. O, sirkdə işlədiyi qısa müddətdə bir çox şəhərlərə səyahət etmişdir. Səyahət etdiyi hər şəhərin yerli qəzetlərində qəribə insan kimi yer almışdır.

