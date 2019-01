"Barselona" "Mançester Yunayted"in transfer etmək istədiyi futbolçusu Filipp Koutinyoya qiymət qoyub.

Metbuat.az-ın İspaniya mətbuatına istinadən yaydığı xəbərə görə, İngiltərə klubu 140 milyon avro ödəyəcəyi təqdirdə, Kataloniya təmsilçisi braziliyalı yarımmüdafiəçini satacaq.

Qeyd edək ki, F.Koutinyo bu mövsüm 24 matçda 6 qol vurub, 4 qolun ötürməsini verib.

