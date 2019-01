"Tottenhem" futbolçusu Harri Keyni 350 milyon avroya satmağa hazırdır.

Metbuat.az-ın Qol.az-a istinadən yaydığı xəbərə görə, İngiltərə klubunun 25 yaşlı oyunçunu bundan aşağı qiymətə satmağı düşünmədiyi bildirilib.

Keyn ilə "Real" və "Barselona"nın maraqlandığı iddia olunur.

Qeyd edək ki,ingilis hücumçu 2011-ci ildən "Tottenhem"də oynayır.

