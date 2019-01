"Qarabağ" millimizin oyunçusu Riçard Almeydanı heyətinə cəlb edib.

Bu barədə Metbuat.az klubun "Facebook" səhifəsinə istinadən xəbər verir.

Müqavilənin detalları barədə hələ rəsmi məlumat verilmir.

Xatırladaq ki, 29 yaşlı yarımmüdafiəçi 2017/18 mövsümünün sonunda Ağdam təmsilçisindən ayrılaraq Qazaxıstanın “Astana” klubuna keçmişdi.

