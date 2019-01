Səkkiz il əvvəl itkin düşmüş Rusiya vətəndaşı Ekvadorda tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Maksim Baxaryev Ekvadorun paytaxtı Kitoda aşkar edilib. Səkkiz il əvvəl Maksim Baxaryev Ekvadora gəldikdən bir müddət sonra pulsuz və sənədsiz qalaraq evsizlər siyahısına düşüb. Onun ruhi vəziyyətində problemlər olduğu bildirilir. Sosial xidmətlərin nümayəndələri Rusiya səfərliyinə məlumat verdikdən sonra Maksim Baxaryevin Sankt-Peterburqda yaşayan valideynləri ilə əlaqə saxlanılıb və onun vətənə qayıtması təmin edilib. M.Baxaryevi Sankt-Peterburqda valideynləri qarşılayıblar.

Səkkiz il əvvəl itkin düşmüş şəxsin Ekvadora gəlməsinin səbəbləri məlum deyil.

