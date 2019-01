Parisdə güclü partlayış baş verib.

Metbuat.az-ın xarici KİV-lərə istinadən məlumatına görə, şəhərin mərkəzindəki çörəkbişirmə müəssəsində qeydə alınan hadisə zamanı 4 nəfər həyatını itirib. 50 yaralı var. Xəstəxanaya yerləşdirilən yaralılardan bəzilərinin vəziyyəti ağırdır.

Partlayışın təsirindən yaxınlıqdakı binalara da ciddi ziyan dəyib. Hadisənin qaz sızması səbəbiylə baş verdiyi güman edilir.

Sübhan / METBUAT.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.