TƏBİİ VİAQRA- 1 dənəsi insanın həyatını dəyişir / FOTOLAR

Bəzi bitkilər var ki, onları əldə etmək çox çətindir. Həm maddi həm də fiziki cəhətdən.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, yarsaqumba adlandırılan göbələk tibb aləmi üçün son dövrlər nadir bitkiyə çevrilib. Bildirilir ki, Himalay viaqrası da adlandırılan bu göbələk cinsi, astma və digər xəstəliklər üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır.

Lakin onu əldə etmək olduqca çətindir. Gün ərzində hər bir sakin 3000-5000 min metr yüksəklikdə 20-25 ədəd göbələk əldə edə bilir. Əsasən Nepal və ona yaxın ərazilərdə bitən göbələyin 1 kiloqramı 100 min dollar yaxındır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.