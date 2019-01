Bu gün səhər saatlarında Hacıqabul rayonu ərazisində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakı-Qazax magistral yolunda "KamAZ" markalı yük maşını idarəetməni itirərək aşıb.

Nəticədə yük maşınındakı mişar daşları asfalta dağılıb və yol birtərəfli bağlanıb.











