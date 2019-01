Fransada “sarı jiletlilər” aksiyası davam edir.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, ötən gün keçirilən aksiyalarda 84 min nəfər iştirak edib. Bu barədə Fransanın Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, etirazlar ölkənin 73 şəhərini əhatə edib. Nümayişçilərdən 240 nəfəri polis tərəfindən saxlanılıb.

Qeyd edək ki, bəzi şəhərlərdə aksiyaçılarla polis arasında qarşıdurma olub.

