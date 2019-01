Qubada qanunsuz ceyran ovlayan şəxs saxlanılıb.

DİN-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Quba Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə rayonun Tülər kənd ərazisində ovlanması ölkəmizdə qanunla qadağan olunmuş meşə fonduna aid bir baş ceyran ovlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Araşdırmalarla onun həmin kənd sakini Habil Muradov olduğu müəyyən edilib.

Faktla bağlı Quba Rayon Polis Şöbəsində araşdırmalar aparılır.

Cəbhədən xəbər var - Müdafiə Nazirliyi - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.