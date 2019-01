Evini kirayə verən şəxs gördüyü mənzərədən ŞOKA DÜŞDÜ - FOTOLAR

Türkiyənin Eşkişəhər ərazisində maraqlı hadisə yaşanıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, evini kirayəyə verən şəxs 3 həftə sonra gördüyü mənzərədən şoka düşüb. Belə ki, o, evinin altını qazılmış vəziyyətdə tapıb və dərhal polisə məlumat verib. Araşdırmalardan sonra evdə kirayə qalan şəxslərin bilərək oranı qazdıqları və evin altında olan Roma dövrünə aid məzarları ələ keçirmək istədikləri məlum olub. Hazırda şübhəli şəxslər axtarışa verilib, araşdırmalar davam etdirilir.

Sərdar Məmmədov / Metbuat.az

