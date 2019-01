Quba rayonunda ikimərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 200 m² olan dülgər sexinin tavanı və içərisindəki 4 ədəd dəzgahın taxta üzlüyü yanıb.

Metbuat.az FHN-ə istinadən xəbər verir ki, sexin, binanın qalan hissəsi və 1 ədəd dəzgah yanğından mühafizə olunub.

Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

