Məzarlıqda insanlığa yaraşmayan HADİSƏ - FOTOLAR

Türkiyənin Adana şəhərində xoşagəlməz hadisə yaşanıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, şəhərdə yerləşən məzarlıqlardan biri naməlum şəxslər tərəfindən pis vəziyyətə salınıb, 300-ə yaxın məzar daşı sındırılıb. Sakinlər gördükləri insanlığa yaraşmayan bu mənzərədən dəhşətə gəliblər.

Sındırılan məzar daşlarının yanında içki şüşələrinin olması xüsusilə diqqət çəkib. Polis dərhal hadisəni törədənlərin axtarışına başlayıb.

Sərdar Məmmədov / Metbuat.az

Sabah hava belə olacaq - Proqnoz açıqlandı - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.