Türkiyənin tanınmış müğənnisi Hatice sosial şəbəkə paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az milli.az-a istinadla bildirir ki, o, şəxsi Instagram hesabında idman edərkən çəkilən videosunu yayıb.

Yan və ayaq əzələlərini böyütmək üçün olan "squad" hərəkətini edən Hatice videoya başlıq olaraq "Bu dövrdə gərək arxan bərk olsun" - sözlərini yazıb.

Şok! UFO sirri AÇILDI - Alimlər illər sonra ETİRAF ETDİ - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.