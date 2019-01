Türk Xalq musiqisinin dəyərli sənətçilərindən Bedia Akartürk xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən bildirir ki, 78 yaşlı sənətçinin qrip infeksiyasına yoluxduğu bildirilib.

Jurnalistlərə açıqlama verən Akartürk "ciddi bir şey yoxdur, Allaha çox şükr. Allah pis xəstəliklərdən qorusun. Qrip infeksiyası olduğu üçün həkimlər evə getməyimə icazə vermədi. Sağ olsunlar hamısı yaxşı baxır, tez-tez maraqlanırlar"- deyib.

