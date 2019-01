AQTA-dan qaymağın üzərindəki 30 fevral tarixinə münasibət

Sosial şəbəkələrdə yerli istehsal olan qaymağın üzərində son istifadə müddətinin 30 fevral olduğunu göstərən fotoşəkil paylaşılıb.

Məsələ ilə bağlı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin (AQTA) informasiya təminatı və innovativ həllər şöbəsinin müdir müavini Aysel Fərziyeva bildirib ki, artıq bununla əlaqədar araşdırmalara başlanılıb.

“Qaymağın üzərində son istifadə tarixinin 30.02.2019-cu il qeyd edilməsi ilə bağlı məlumat Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən mediadan götürülərək araşdırılması üçün Agentliyin müvafiq şöbələrinə yönləndirilib. Araşdırmaların nəticələrinə uyğun olaraq qanunvericiliyin tələbləri çərşivəsində tədbirlər görüləcək. Nəticələr barədə ictimaiyyətə ətraflı məlumat veriləcək. Agentlik vətəndaşlardan xahiş edir ki, belə hallarla qarşılaşdıqda qida məhsulunun adı, istehsal tarixi, istehsal partiyası, istehsalçı şirkət məlumatları ilə bağlı Agentliyin 1003 qaynar xəttinə zəng edib məlumat versinlər”,- deyə qurum rəsmisi vurğulayıb.//Azvision.az

