Ölən yaxınlarını məzardan çıxarıb, ətrafında rəqs edirlər - Qorxunc ənənələr

Dünyanın dörd bir tərəfində adi qarşılanan qorxunc ölü dəfn etmə adətləri eşidənləri heyrətləndirir.

Metbuat.az dünyanın müxtəlif ölkələrindəki ölü dəfn etmə ənənələrini təqdim edir:

Madaqaskarda insanlarını ildə bir dəfə məzardan çıxararaq kəfənini dəyişdirir və bunu edərkən rəqs etməyi də unutmurlar. Madaqaskar hökuməti dünyada “Ölülər günü” olaraq tanınan və ölülərin məzardan çıxarılın rəqs edildiyi “Famadihana” festivalını virus yayılması qorxusu ilə ləğv etmişdi. Qadağaya baxmayaraq əhali yayın əvvələrində təşkil olunan festivaldan imtina etmirlər.

7-ci əsrdən bəri davam edən buddizm inancındakı “ölü parçalama” ənənəsi eşidənləri dəhşətə düşürür. Bu ənənəyə görə, ölən şəxsin ruhunun göydəki analarına qovuşması üçün rahiblər cəsədi parçalara ayırır və kərkəs quşunun məskəni olan dağ təpələrinə buraxılır. Quşlar sayəsində göydə dağılan cəsəd parçalarının göy anaya çatacağına inanılır.

Hindistanın bəzi bölgələrində varlığını qoruyan həyat yoldaşını yandırma ənənəsi də tük ürpərdən ənənələrdəndir. Bu ənənəyə görə, evli bir kişi həyat yoldaşından əvvəl həyatını itirərsə qadını həyat yoldaşına olan sədaqətini sübut etməsi üçün diri-diri yandırılaraq öldürülür.

Qana əhalisi isə cənazə tədbirlərini sənətə çevirirlər. Qanalılar ölən şəxsin peşəsinə uyğun bir tabut hazırlayırlar. Buna nümunə olaraq ölən balıqçının tabutu qayıq şəklində, zəngin bir iş adamının tabut isə Mersedes formasında dizayn edilir.

Dierilər ölən insanın üzünü, qolunu, ayağını və yağlı olan bütün hissələrini yeyərək bu hissələrin onlara qeyri-adi bir güc qaynağı olduğuna inanırlar.

Aborjinlər ölünü boyalarla bəzədikdən sonra od üzərində qızardırlar. Cəsəd qızararkən onlar bunu izləməkdən böyük həzz alırlar.

