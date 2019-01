Azərbaycan və Koreya arasında Qrant Yardımına dair Çərçivə Sazişi imzalanıb

İqtisadiyyat naziri Şahin Mustafayev Koreya Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Kim Tonq Op ilə görüşüb.

İqtisadiyyat Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, görüşdə Şahin Mustafayev ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın uğurla davam etdiyini, dövlət və hökumət başçılarının yüksək səviyyəli səfərləri çərçivəsində keçirilən görüşlərin və aparılan danışıqların əlaqələrin genişləndirilməsində mühüm əhəmiyyətini vurğulayıb.

Azərbaycan və Koreya arasında müqavilə-hüquq bazası yaradılıb, indiyədək ölkələrimiz arasında 57 sənəd imzalanıb. Qeyd edilib ki, Azərbaycanda 74 Koreya şirkəti qeydiyyatdan keçib, Koreya şirkətləri dövlət əsaslı layihələrdə podratçı qismində də iştirak edirlər.

Nazir Şahin Mustafayev iqtisadi-ticarət əlaqələrinin genişləndiyini, 2018-ci ilin 11 ayında ticarət dövriyyəsinin əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2 dəfə artdığını qeyd edib.

Azərbaycan və Koreya investisiya sahəsində də əməkdaşlıq edir. Koreya tərəfindən Azərbaycan iqtisadiyyatına 180 mln. dollara yaxın, Azərbaycan tərəfindən isə Koreyaya 474 mln. dollar investisya yatırılıb. İqtisadiyyat naziri Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agenliyi (KOİCA) ilə sıx əməkdaşlığı qeyd edib və KOİCA-nın Azərbaycandakı fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib. Şahin Mustafayev Azərbaycanın stabil və təhlükəsiz ölkə, Cənubi Qafqazın siyasi-iqtisadi, mədəni mərkəzi olduğunu vurğulayıb, iqtisadi sahədə əldə edilən uğurlar barədə məlumat verib. Qeyd edilib ki, davamlı iqtisadi inkişaf edən Azərbaycanda 2018-ci ildə ÜDM 1,4%, qeyri-neft sektoru 1,8%, sənaye istehsalı 1,5%, qeyri-neft sənayesı 9,1%, kənd təsərrüfatı 4,6% artıb, ötən il 11 mlrd. manatı qeyri-neft sektoruna olmaqla, ölkə iqtisadiyyatına 17,2 mlrd. manat investisiya yatırılıb, strateji valyuta ehtiyatları 45 mlrd. dollar təşkil edib. Ölkəmizdə əlverişli biznes və investisiya mühiti yaradıldığını diqqətə çatdıran nazir Şahin Mustafayev vurğulayıb ki, Dünya Bankının açıqladığı “Doing Business 2019” hesabatında Azərbaycan öz mövqeyini 32 pillə yaxşılaşdıraraq 190 ölkə arasında 25-ci yerdə qərarlaşıb və 10 ən islahatçı ölkə sırasına daxil edilib.

İqtisadiyyat naziri ölkələrimiz arasında əlaqələrin genişləndirilməsi istiqamətləri barədə danışıb, sənaye, tranzit, investisiya, maliyyə, turizm, ticarət və s. sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanlarını vurğulayıb.

Koreya Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Kim Tong Op ölkəsinin Azərbaycanla əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlı olduğunu, imzalanacaq Sazişin bu baxımdan əhəmiyyətini qeyd edib.

Görüşün sonunda Azərbaycan ilə Koreya Respublikası arasında Qrant Yardımına dair Çərçivə Sazişi imzalanıb. Sənədi iqtisadiyyat naziri Şahin Mustafayev, Koreya Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Kim Tonq Op imzalayıblar.

Sənəddə Azərbaycan və Koreya Respublikası arasında texniki yardım və qrant müqaviləsi üzrə birgə əməkdaşlığın davam etdirilməsi nəzərdə tutulur.

