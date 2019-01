​Sürücülərin NƏZƏRİNƏ! Parkinq qiymətlərində artım olacaqmı? - VİDEO

Bakının nəqliyyat problemlərinin içərisində parkinq yerləri həmişə öz aktuallığı ilə seçilib. Məsələnin həlli üçün kifayət qədər danışılsa da, problem öz aktuallığını qoruyur. İndi isə, küçə və qapalı parkinq yerlərinin qiymət artımı gündəmə gəlib. Ekspertlər deyir ki, indiki vaxtda həmin qiymətlərin artırılması qanunsuz parklanmanın daha da çoxalmasına gətirib çıxarar.



ARB TV-nin "Günə doğru" proqramı mövzu ilə bağlı maraqlı süjet hazırlayıb.



Metbuat.az həmin süjeti təqdim edir:

