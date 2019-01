İzmirdə Həvəskarlar Liqasında çərçivəsində qarşılaşan "Gençlikspor" - "MESEV" komandaların oyununda hakim Fatih Tokail "Gençlikspor"un məşqçisi, futbolçuları və azarkeşləri hakim Fatih Tokailə hücum ediblər.

Metbuat.az teleqraf.com-a istinadən xəbər verir ki, 1:1 hesabı ilə davam edən oyunda hakimin qərarına etiraz edən "Gençlikspor"luları sakitləşdirmək üçün polis gözyaşardıcı qazdan istifadə edib.

Faktla bağlı cinayət işi açılıb.

