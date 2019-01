Əməkdar artist Röya Ayxan "Bağışlaram" adlı yeni mahnısını təqdim edib.

Metbuat.az-ın xəbər verir ki, bəstənin söz və musiqisi Muxtar Abseynova məxsusdur.

Mahnı sənətçinin "Youtube" kanalında yerləşdirilib.

