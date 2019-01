Məşhurların dünyasında şiddətə məruz qalan qadınlar - Araşdırma

Qadına şiddət haqqında eşitdiyimiz və ya gördüyümüz zaman təəssüf ki, bizə uzaq gəlmir.

Bunların arasında məşhur olan və həyatlarının hər zaman gözəl keçdiyinə inandığımız qadınlar da var.



Metbuat.az xarici KİV-ıə istinadən sizə şiddətə məruz qaldığı iddia olunan məşhurları araşdırdı.

Rihanna

Nişanlısından şiddət gördükdən sonra, üzü göyərmiş halda şəkilləri yayılan Rihanna hər kəsi təəccübləndirib. Bu xəbərdən sonra Rihannanın nişanlısı 6 ay həbs və uzaqlaşdırma cəzası alıb.

Madonna

Madonna da şiddət gördüyünə inanmayacağımız qadınlardan biridir. Hətta şiddətdən daha çoxu, işgəncəyə məruz qalan Madonna həmin insandan boşansa da, mediada gündəm olmamaq üçün şikayətçi olmayıb.

Charlize Theron

Charlize digərlərindən fərqli olaraq şiddəti ailəsindən görüb. Gənc yaşlarından atası tərəfindən şiddətə məruz qalıb.

Deniz Akkaya

Deniz Akkaya sevgilisindən şiddət görən və bunu çəkinmədən dilə gətirən cəsur qadınlardan biridir.

Murad Arif : "İcazə almaq, izin istəmək elementar mədəniyyətdir" - AÇIQLAMA



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.