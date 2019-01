Afaq Aslan “mafiya başçısı” oldu - FOTOLAR

Müğənni Afaq Aslan “mafiya başçısı” olub.

Metbuat.az moderator.az-a istinadən xəbər verir ki, bu haqda öz “İnstagram” səhifəsində məlumat verən müğənni bildirib ki, yeni çəkildiyi filmdə mafiya başçısı rolunda oynayır:

“Yaxın günlərdə “ARB TV”-də yayımlanacaq “Son ümid” serialında məni mafiya başçısı kimi görəcəksiniz. Odur ki, gözünüz “ARB TV”-də olsun”.

Müğənninin filmdən təqdim etdiyi qısa videoda Rusiya dövlətinə məxsus avtomobildən silahla düşərək atəş açır. Bu da filmin Rusiyada çəkilməsindən xəbər verir.

