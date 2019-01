Hərbi məqsədlə istifadə edilən və qısa müddətə məşhurlaşan dronlar fotoqrafların da sevimlisinə çevrilib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən bildirir ki, dronlar ilk olaraq hərbi məqsədlə yaradılıb. Daha sonra fotoqrafiya sahəsində də yeni bir cığır açıb. Dron fotoqrafiyasının ən məşhur yarışmalarından biri olan "Dronestagram" bu ilki "Ən yaxşıları" açıqlayıb.

Yarışmada dərəcə alan fotoları təqdim edirik:

