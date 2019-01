Xəbər verdiyimiz kimi, aktyor Tolqahan Sayışman və Almeda Abazi cütlüyünün övladı dünyaya gələcək.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, 6 aylıq hamilə olan Almeda yeni fotosunu paylaşıb.





Qeyd edək ki, 2017-ci ildə Los-Ancelesdə nikah masasına oturan cütlüyün oğlu olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.