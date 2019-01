Göygöl Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən qanunsuz ov edən qohumlar saxlanılıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, Göygölün Tülallar kəndi ərazisində qanunsuz ov edən 5 nəfərdən ibarət dəstə saxlanılıb. Həmin kəndin sakinləri olan qohumlar heç bir sənədi olmayan silahlarla iki ədəd dovşan ovlayıblar. Saxlanılan şəxslərin dediklərinə görə, kəndə tez-tez hücum edən yırtıcılara qarşı tədbir görmək üçün ov silahlarına əl atıblar.



