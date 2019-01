Rəqsanənin qızı Aysun İsmayılova "Zaurla Günaydın"da ərə getmək istədiyini çəkinmədən bəyan edib.

Metbuat.az mİlli.az-a istinadən xəbər verir ki, Aysun onunla ailə qurmaq istəyən şəxsə efir vasitəsi ilə şərtini də açıqlayıb.

O, ərə getsə də müğənnilik fəaliyyətini davam etdirəcəyini bildirib:

"Mən ərə getsəm də sənətimi atmayacam. Amma ər çörəyi yemək istəyərəm. Kişinin cibinə mən pul qoyacamsa, neyləyirəm o kişini. Hər bir qadın da öz ayaqları üstündə durmağı bacarmalıdır".

