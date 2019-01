Müğənni Xatirə İslam son günlər ciddi pəhrizə başlayıb.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən bildirir ki, sənətçi 10 kiloqram çəki atıb. Bu haqda Xatirə özü xəbər verib. X.İslam fotosunu paylaşaraq "10 kiloqram çəkidən sonra ilk çəkilişimiz" başlığını yazıb.

Qeyd edək ki, Xatirə son günlər xeyli çəkil alması ilə gündəmə gəlmişdi. O, yeməyi çox sevdiyini və pəhriz saxlaya bilmədiyini demişdi.

