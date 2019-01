Marketdən kəsmik alan şəhər sakini gözlərinə inanmayıb. Məhsulun üzərində istehsal tarixi 13/01/2019-cu il göstərilib. Halbuki müştəri marketə 12/01/2019-cu il tarixində gedib. Belə çıxır ki, sabah istehsal olunacaq kəsmik, 1 gün əvvəldən marketlərdə satışa çıxarılıb.



ARB TV-nin "Günə doğru" proqramı mövzu ilə bağlı maraqlı süjet hazırlayıb.



Metbuat.az həmin süjeti təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.