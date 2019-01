Ermənistan ordusunun hərbi hissələrində 63 hərbçi ölüb – 2018-ci ildə

Ötən il Ermənistan ordusunun hərbi hissələrində 63 hərbçi ölüb.



Metbuat.az erməni KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Prokurorluğu məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, ölən əsgərlərdən 27-si əsgər, 23-ü müddətdən artıq xidmət edən hərbçi, 2-si gizir, 11-i zabit olub.

Ermənistan Prokurorluğu ölüm səbəblərini də açıqlayıb. Açıqlamaya görə, ölümlərdən 11-i intihar, 2-si silah istifadəsi zamanı qaydaların pozulması, 3-ü xəstəlik, 1-i cinayət (əsgər yoldaşı tərəfindən öldürülmə), 6-sı qəza, 2-si döyüş qaydalarını pozma, 2-si isə uçuş qaydasını pozma nəticəsində baş verib.

Məlumatda bildirilir ki, 2017-ci ildə isə ölüm sayı 76 olub. Məlumata görə, ölümlərdən 10-u intihar, 4-ü silah istifadəsi zamanı qaydaların pozulması, 4-ü xəstəlik, 3-ü cinayət, 4-ü qəza, 4-ü isə xidmət zamanı yol qəzası nəticəsində olub.

Günay Elşadqızı / METBUAT.AZ

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.