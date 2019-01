Sabirabad rayonu, Yolçubəyli kənd sakini İlqar Eyvazov bir çox müsiqi alətlərini ifa etməyi bacarır.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun ən maraqlı tərəfi isə balaban burnu ilə ifa etməsidir. Burnu ilə balaban ifa edir. Sazı isə istənilən əşya ilə çala bilir.

Daha ətraflı videoda:

