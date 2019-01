Artıq bir neçə gündür ki, Lənkəranın sitrus bağlarında kinkanın kütləvi yığımı aparılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu il bağlarda məhsuldarlıq fermerləri qane edəcək səviyyədədir. Kinkan Cənub Bölgəsində daha çox Astara və Lənkəranda becərilir.Vitaminlərlə zəngin

olan kinkan digər sitrus meyvələri ilə müqayisdədə daha tez, yəni əkildikdən 2-il sonra bar verməsi ilə seçilir.

Daha ətraflı videoda:

"18 yaşımda iki dəfə məhkəməylə hədələnmişəm" - Sənan Şəfizadəylə MÜSAHİBƏ - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.