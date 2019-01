Qapı itlərində peyvəndləmə aparılır - Quduzluğa qarşı / FOTOLAR

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidməti (DBX) tərəfindən ölkə ərazisində epizootik sabitliyin təmin edilməsi və zoonoz xəstəliklərin qarşısının alınması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.

DBX-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Daşkəsən Rayon Baytarlıq İdarəsi cari ilin ilk günlərindən başlayaraq “Epizotiya əleyhinə diaqnostika və profilaktik tədbirlər planı”na uyğun rayon ərazisində saxlanılan heyvanlar və quşlar arasında profilaktiki peyvəndləmə tədbirləri və diaqnostik müayinələrin icrasına start verib. Hazırda rayonun baytarlıq idarəsinin həkimləri bruselyozun müayinəsi üçün iribuynuzlu heyvanlardan qan alaraq qarayara xəstəliyinə qarşı peyvəndləmə aparır, eləcə də sahibli qapı itlərində quduzluğa qarşı vaksinasiya tədbirlərini həyata keçirirlər. Tədbirlər yekunlaşdıqdan sonra ərazidə dezinfeksiya işləri aparılır.

Hazırda baytar həkimlər tərəfindən bu tədbirlər ardıcıl şəkildə davam etdirilir. İribuynuzlu heyvanlarda bu tədbirlərin fevralın sonlarına qədər yekunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Aparılan tədbirlər çərçivəsində ilin əvvəlindən indiyə kimi Bayan kəndində yerləşir Əliyev Vadim Eyvaz oğluna məxsus şəxsi təsərrüfatda 70 baş iribuynuzlu və 8 baş təkdırnaqlı heyvanda və ayrı-ayrı şəxsi təsərrüfatlarda 1 238 başdan artıq iribuynuzlu heyvanda qarayara, 215 baş qapı itlərində isə quduzluq xəstəliyinə qarşı peyvəndləmə tədbiri aparılıb, eləcə də 709 baş iribuynuzlu heyvandan bruselyoz xəstəliyinin müəyyən edilməsi məqsədilə qan nümunəsi götürülüb və 520 kvadratmetr sahədə dezinfeksiya və dezinseksiya işləri görülüb.

Qeyd edək ki, Daşkəsən Rayon Baytarlıq İdarəsinin mütəxəssisləri tərəfindən 2018-ci il ərzində həssas heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliyin qarşısını almaq məqsədi ilə 6 000 baş iribuynuzlu və 2030 baş xırdabuynuzlu heyvanlardan (qoçlardan) qan nümunələri alınaraq müayinə edilib. Eləcə də ötən il 24 463 baş iribuynuzlu, 105 188 baş xırdabuynuzlu, 3 959 baş cavan iribuynuzlu, 1 918 baş təkdırnaqlı heyvanlarda qarayara və 3 977 baş qapı itlərində quduzluq xəstəliyinə qarşı peyvəndləmə tədbiri aparılıb. Həmçinin başa vurduğumuz il ərzində rayonda 15 847 kvadratmetr sahədə profilaktik dezinfeksiya tədbirləri icra olunub.

Aparılan tədbirlər çərçivəsində baytar mütəxəssisləri tərəfindən qarayara, bruselyoz və digər iti yoluxucu xəstəliklər barədə təsərrüfat sahiblərinə ətraflı məlumat verilərək baytarlıq-sanitariya qaydalarına ciddi əməl edilmələri tövsiyə edilib. Təsərrüfatlarda hər hansı narahatçılıq olan zaman baytar həkimi ilə sıx əlaqə saxlamalarının vacibliyi vurğulanıb. Həmçinin rayonun baytar mütəxəssisləri tərəfindən təsərrüfat sahiblərinə və sakinlərə heyvanların yemlənməsi və bəslənməsində zootexniki qaydalara əməl edilməsinə dair tövsiyələr verilib.

Bundan sonra isə Daşkəsən rayonunda epizootik plana uyğun olaraq ev quşları arasında nyukasl, iribuynuzlu heyvanlarda dabaq, nodulyar dermatit, leptespiros, bruselyoz, xırdabuynuzlu heyvanlarda qarayara, dabaq, çiçək, leptespiros xəstəliklərinə qarşı profilaktik peyvəndləmə tədbirləri aparılacaq. Həmçinin həssas heyvanlar arasında bruselyoz xəstəliyini aşkar etmək, xəstəliklərin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə xırdabuynuzlu heyvanlardan (qoçlardan) qan nümunələrinin alınması, iribuynuzlu heyvanlarda vərəmə (allergik), qoçlarda infeksion epidedimitə (seroloji) və atlarda manqo xəstəliklərinə görə (maleinizasiya) müayinələrin aparılması nəzərdə tutulur.

Dövlət Baytarlıq Xidməti bildirir ki, rayon (şəhər) baytarlıq idarələri baytarlıq preparatları, lazımi ləvazimat və avadanlıqlarla təmin edilib. Cari ildə dövlət vəsaiti hesabına alınan, “soyuq zəncir” rejimi gözlənilməklə bölgü əsasında sahə baytarlıq məntəqələrinə çatdırılan biopreparatlar, dezinfeksiya, dezinseksiya və müalicəvi dərman preparatları rayon baytarlıq idarələrinin əməkdaşları tərəfindən “Epizootiya əleyhinə profilaktika, diaqnostika tədbirlər planı”na uyğun olaraq əhalinin mal-qarasına ödənişsiz əsaslarla (pulsuz) tətbiq edilir.

Hazırda xüsusi təhlükəli xəstəliklərə görə respublikada epizootik vəziyyət sabitdir və bu sabitliyi qoruyub saxlamaq üçün Dövlət Baytarlıq Xidməti lazımi təşkilatı tədbirləri davam etdirir.

"18 yaşımda iki dəfə məhkəməylə hədələnmişəm" - Sənan Şəfizadəylə MÜSAHİBƏ - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.