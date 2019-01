Kanadanın yanvar ayında tez-tez qütb ayılarını qonaq edən Hudson körfəzinin sahillərində çəkilən görüntülər görənləri duyğulandırıb.

Görüntülərdə ipi ilə bir yerə bağlı olan bir itin başını yavaşca oxşayan bir ayı görünür.

Bölgədəki işçilərin bu iki növ heyvanın tez-tez qarşılaşdıqlarını və bir-birlərinə hücum etmədikləri bildirilib.

Sosial mediada yayılan görüntülər izləyicilər tərəfindən bəyənilib.

