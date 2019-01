Sinqapurdan Londona uçan təyyarədə maraqlı anlar yaşanıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən bildirir ki, təyyarəyə girən qarğa 12 saat ərzində biznes klasda uçub. Sərnişinlər heyvanı maraqla izləyiblər.

Təyyarə Londona endikdən sonra rəsmilər qarğanı heyvan qoruma dərnəyinə təslim ediblər.

