Masallı “ABAD” Regional Mərkəzi xalçaçılıq sənəti üzrə təlimlərə start verir.

“ABAD”-dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, təlimlər tam ödənişsiz həyata keçirilir. Təlimi uğurla başa vuran şəxslər sertifikatla təmin olunacaq və “ABAD”-çı adını qazanmaq şansını əldə edəcək.

