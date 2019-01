Diş sağlamlığını qorumamaq xərçəngə belə yol aça bilər

Dişlərimizin sağlamlığı sadəcə bəmbəyaz gülüşlər üçün deyil ümumi sağlamlığımız üçün də əhəmiyyətlidir.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, dişlərə lazımlı qulluq edilmədikdə bədəndə ciddi xəstəliklər yaranma təhlükəsi var. Diş həkimləri dişdəki kiçik bir çürüyün müalicə olunmadıqda ürək-damar xəstəliklərinə, revmatizmaya, xora, böyrək və qara ciyər problemlərinə, hətta xərçəngə belə səbəb ola biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib.

Gələcəkdə yarana biləcək problemlərin qarşısına keçə bilmək üçün ağız və diş baxımını davamlı etmək, qoruyucu müalicələr etmək vacibdir.

Bunun üçün səhər və axşam dişləri fırçalamaq, diş sapından istifadə etmək və ağız qarqaraları ilə dişlərin ətraflı təmizliyini etmək vacibdir.

Bundan başqa tarazlı qidalanmaq da diş sağlamlığı üçün əhəmiyyətlidir. Qidalanmada ilk prinsip bədən üçün lazım olan vitamin, mineral, karbonhidrat kimi qidaların davamlı şəkildə qəbul olunmasıdır. Bu tarazlığı pozan bütün vərdişlər ümumi sağlamlığımız qədər diş sağlamlığına da mənfi təsir göstərir.

Diş sağlamlığı üçün fındıq, qoz kimi sərt qidalar diş ilə qırılmamalıdır. Yer kökü, alma kimi lifli və çox sərt qidaları yemək bir növ diş fırçası vəzifəsini yerinə yetirərək dişləri təmizləyir və gücləndirir.

Şəkərsiz saqqız çeynəmək dişlərin təmizlənməsinə kömək edir.

Şirniyyat, şokolad kimi qidalardan sonra dişlərin xüsusilə fırçalanması və ya bol su ilə yaxalanması vacibdir.

Çox soyuq və ya isti qidalaradan uzaq durmaq da əhəmiyyətlidir.

https://metbuat.az/news/1110017/qisda-usumekden-ve...



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.