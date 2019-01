Aktrisa küçəyə alt paltarında çıxdı - FOTOLAR

Ukraynalı aktrisa Nataşa Blasik Los-Ancelesdəki evindən şam ağacını çıxararkən paparazzilərə tuş gəlib.Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, aktrisa küçəyə alt paltarında çıxıb. Onun əynində yalnız kofta olub. Nataşa nə qədər alt paltarının görünməməyinə çalışsa da, amma mümkün olmayıb.



Qeyd edək ki, Blasik 2009-cu ildə rol aldığı "Death of Evil" adlı qorxu filmindən sonra şöhrət qazanıb. O, amerikalı musiqiçi Martin Blasiklə ailəlidir.

